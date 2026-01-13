En lo que significó su primer refuerzo del año, Vélez cerró la incorporación Lucas Robertone, que acordó su vuelta al club desde el Almería español, donde estuvo las últimas seis temporadas. El mediocampista de 28 años retorna a Liniers a préstamo por un año y medio, con una opción de compra que ronda los 2.8 millones de dólares.

El mediocampista surgido en el Fortín y que fue vendido al Almería perdió protagonismo en el conjunto español que milita en la Segunda Divisón y sólo disputó tres partidos en la actual temporada, motivo que aceleró su regreso al fútbol argentino. Guillermo Barros Schelotto apuesta a recuperar al jugador que tuvo un paso destacado por el club antes de su salida al fútbol europeo en 2020.

Robertone disputó su último partido con el club español fue el pasado 3 de enero, tras lo cual se despidió de los hinchas en redes sociales manifestando su deseo de volver a sumar minutos en cancha. El futbolista no se entrenó este miércoles con el resto de sus compañeros debido a unas molestias en el tendón de Aquiles y, tras pasar por la sala médica, se despidió del vestuario para ya encarar su retorno a la Argentina y transformarse en la primera incorporación de Vélez en este 2026.