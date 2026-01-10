Maher Carrizo disputó en la mañana del sábado uno de los dos amistosos en el que Vélez se enfrentó con Midland en la Villa Olímpica. El delantero, pretendido por River, no fue preservado por el CT, pese a estar en plena negociación con el millonario.

Son varias las versiones que dan vuelta en el entorno del jugador de 19 años. La oficial dice que River hizo una oferta de 6.5 millones de dólares por la mitad del pase, monto que el club de Liniers ve con buenos ojos. La postura del jugador, sin embargo, es partir al exterior y seguir su carrera en Europa, quedando a la espera de una oferta. Esto, podría trabar las negociaciones entre los dos clubes.

Con este panorama, Vélez jugó por la mañana dos amistosos ante Midland, donde el primero terminó 1-1, y el segundo fue triunfo para el equipo del ascenso. Carrizo disputó el segundo juego, acompañando el ataque con Dilan Godoy y Francisco Pizzini.

Carrizo disputó el mundial Sub 20 con la selección Argentina siendo una de las figuras, El nacido en Santiago del Estero, y formado en la fábrica de Vélez, acumula 51 partidos con la camiseta del Fortín en los que marcó 11 goles y brindó 3 asistencias.