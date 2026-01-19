Una de las novelas del mercado de pases podría terminar de manera abrupta en estos días: Boca evalúa dar un paso al costado en la negociación por Alexis Cuello luego de que San Lorenzo desconociera públicamente la oferta presentada de 2.5 millones de dólares por el 60% del pase del atacante. Sergio Constantino, presidente interino del Ciclón aseguró que "no llegó" nada por el delantero y esto motivó a que el Xeneize empiece a considerar otras opciones.

La dirigencia está sorprendida por las declaraciones de Costantino contradiciendo la propuesta formal que Boca envió por correo electrónico y empiezan a pensar que la intención de San Lorenzo, que en principio pedía USD 3 millones, es directamente no negociar. Es por esto que desde el club de La Ribera comenzaron a gestionar la llegada otro delantero para reforzar el plantel, cuyo nombre no trascendió.

El jugador de 25 años que se fue expulsado a los cinco minutos en el último amistoso del Ciclón ante Cerro Porteño, tiene su ficha dividida entre San Lorenzo (60%) y Almagro (40%), por lo que el plan de Boca era negociar con ambos clubes una vez resuelto el acuerdo con el elenco azulgrana. Sin embargo, la situación se complicó y la negociación hoy está cerca de caerse definitivamente.