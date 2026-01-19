En su último encuentro de pretemporada, Boca ganó 2-1 ante Olimpia de Paraguay en el Estadio Único de San Nicolás y consiguió su primera victoria del 2026. A pocos días del inicio del Torneo Apertura, el Xeneize debió venir de atrás luego del 0-1 inicial con un gol en contra de Juan Barinaga, pero los tantos de Juan Vera, también en propia puerta, y Tomás Belmonte dieron vuelta la historia para los de Claudio Úbeda.

Boca 2-1 Olimpia, los goles

El duelo iba a comenzar complicado para el conjunto de La Ribera, ya que el Decano se puso arriba a los 11 minutos gracias a una acción fortuita de Hugo Quintana, que desbordó por izquierda y sacó un centro que se desvió levemente en Juan Barinaga y se le metió por encima al arquero Agustín Marchesín.

Sin embargo, y luego de una reacción en donde generó un par de oportunidades de gol, Boca empezó a encaminar el duelo en su favor e igualó a los 26 minutos de partido. Malcom Braida encontró a Alan Velasco en posición de remate y éste probó al arco con la suerte de que la pelota rebotó en Lucas Janson primero y luego en Juan Vera, descolocando completamente al arquero Gastón Olveira.

Unos minutos después, una réplica le permitió al Xeneize completar la remontada. Ander Herrera puso un pase largo para Exequiel Zeballos, que primero la peleó contra Raúl Cáceres, luego lo gambeteó de gran manera y sacó un centro para la llegada de Tomás Belmonte, quien con un potente cabezazo venció a Olveira para el 2-1 del equipo conducido por Úbeda.

Merentiel salió lesionado

Minutos después de haber recibido el 0-1 cayó una nueva mala noticia para Boca y se trató de la salida de Miguel Merentiel antes de los 15 minutos. El uruguayo, con una molestia en uno de los gemelos, fue sustituido por Janson, decisión que Úbeda tomó inmediatamente luego de notar que se movía con dificultad y a pesar de la intención de la Bestia de querer continuar. Con Edinson Cavani aún con problemas en la espalda y Milton Giménez recuperándose de una pubalgia, el entrenador no quiso arriesgar porque no le sobran alternativas en ataque.

Las otras chances de Boca en el partido

Luego de un arranque con dudas, el Xeneize empezó a generar varias situaciones y se vio su pasaje de mayor superioridad luego del 2-1. Las dos más claras estuvieron en la cabeza del ingresado Janson. El ex Tigre, que no veía minutos hace meses, primero exigió a Olveira a desviar al córner su cabezazo. Luego, de ese tiro de esquina, volvió a ganar con la testa en el primer palo y su tiro impactó directo en el poste izquierdo.

Formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Olimpia: Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira y Franco Alfonso. DT: Pablo Sánchez.

El cotejo se emite por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti con transmisión a partir de las 20.

La previa

Los Xeneizes llegan al juego de este domingo tras igualar sin goles ante Millonarios en La Bombonera, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo. Si bien Boca fue superior, careció de puntería para quebrar el cero y ante los paraguayos buscará su primer éxito del año pensando en el estreno oficial ante Deportivo Riestra, en una semana. A pesar de que Úbeda parecía apuntar a una rotación para cuidar cargas físicas, el equipo seguirá dentro de lo que se vio en las últimas prácticas con un 4-3-3 definido y la inclusión de Ander Herrera y Brian Aguirre desde el arranque.

Úbeda y una nueva chance de darle rodaje a su Boca modelo 2026.

Por el lado de Olimpia, el conjunto dirigido por el argentino Pablo "Vitamina" Sánchez llega con rodaje tras su reciente participación en la Serie Río de la Plata. El pasado jueves, luego de igualar sin goles frente a Colo Colo en los 90 minutos, el equipo guaraní cayó 4-3 en la definición por penales en el certamen amistoso disputado en Uruguay.