Mientras Boca aún espera por oficializar su primer refuerzo, se confirmó la salida de Jabes Saralegui, quien regresará a Tigre a préstamo por un año. Esta vez, el Matador tendrá una opción de compra de la que aún no trascendió el monto por el joven volante de 22 años, que tuvo un buen primer paso a préstamo y volverá a Victoria por un año para jugar la Copa Sudamericana.

Si bien Saralegui retornó al Xeneize con la expectativa de tener alguna oportunidad, finalmente la decisión de ambas partes fue que mantenga ritmo de competencia, ya que el plantel de Boca cuenta con una gran cantidad de jugadores en el mediocampo. Volverá a ser dirigido por Diego Dabove, quien conoce bien sus cualidades y para el que fue una pieza valiosa en la última campaña. Durante su paso anterior por Tigre, disputó 33 partidos oficiales, anotó tres goles y brindó cuatro asistencias.

Saralegui, de buen primer paso en Tigre, vuelve para jugar la Sudamericana.

En su anterior paso, Tigre tuvo también opción de compra por el Saralegui, pero la misma era de U$S 3.000.000 por el 50% de la ficha, algo que nunca estuvo en los planes del conjunto de Victoria por lo elevado del monto. A pesar de haber renovado su contrato en 2024 hasta diciembre de 2028, Saralegui empezó a quedar relegado con Fernando Gago y eligió salir a préstamo. Ahora, con su vuelta, la competencia en un mediocampo con Leandro Paredes, Ander Herrera, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón y Carlos Palacios limitaba mucho sus chances de sumar minutos.