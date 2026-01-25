A horas de su debut ante Deportivo Riestra, Boca está cerca de sumar a Santiago Ascacíbar como su segundo refuerzo. En las últimas horas, la dirigencia del Xeneize envió una oferta a Estudiantes de La Plata por el volante, con el que ya tiene un acuerdo contractual, con la inclusión de un préstamo de Brian Aguirre, y se encuentra muy cerca de concretar el pase del Ruso, pieza fundamental del Pincha que se consagró en el Torneo Clausura.

Luego de una primera reunión que no prosperó, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme mejoró la propuesta inicial y en Estudiantes estarían conformes. El Pincha le comunicó a Boca que pretendía 7 millones de dólares, y si bien la cifra no trascendió, es una suma importante más la cesión de Aguirre, negociación que le terminó cerrando al conjunto platense, que necesita vender pero también buscar refuerzos en estos últimos días para el plantel que comanda Eduardo Domínguez.

Si el acuerdo se concreta, Ascacíbar, de 28 años, firmará un contrato a largo plazo con el Xeneize, con el que ya tendría un acuerdo a través de su agente Kristian Bereit, quien también representa a Ander Herrera, futbolista del club de La Ribera. En la previa del partido contra Deportivo Riestra, el representante del Ruso visitó la concentración de Boca en el Marriott de Ezeiza, lo que fue evidenciado por una historia en su cuenta de Instagram y se especula con que allí se logró un avance en la llegada del volante.

Con la llegada de Ángel Romero como primer refuerzo, Boca trabaja a contrarreloj ya que el mercado de pases cierra el próximo martes 27 de enero. Ascacibar es un viejo anhelo de Riquelme, y el Xeneize ya lo tuvo en el radar en otros mercados, la última vez durante el ciclo de Fernando Gago, en el verano pasado.