El duelo entre River y Huracán marcará un nuevo debut para Eduardo Coudet como entrenador. El Chacho, que asumió en reemplazo de Marcelo Gallardo la semana pasada, afrontará otro estreno en el que será su novena etapa en un banco de suplentes y su octavo equipo dirigido. En el partido ante el Globo, el DT de 51 años buscará sumar su cuarta victoria en un historial irregular (tres triunfos, un empate y cuatro derrotas, una por penales).

El inicio de su carrera como entrenador fue en Rosario Central, el club de sus amores, donde empezó con una victoria por 1-0 ante Racing, otro de los equipos que dirigió más adelante. Este triunfo dio comienzo a un buen ciclo donde el Chacho peleó un Campeonato de Primera División y llegó a dos finales de Copa Argentina, en 2015 y 2016, pero no pudo coronar con títulos.

Su siguiente paso fue el Tijuana de México, un corto ciclo de cuatro meses que se inauguró con una derrota 0-2 ante Cruz Azul. Meses después llegó la chance de Racing, donde levantó sus primeros títulos como DT al ganar la Superliga y el Trofeo de Campeones en 2019. Previo a eso, su estreno en enero de 2018 fue con una derrota ante Unión de Santa Fe por 2-1. Coudet dejó la Academia al final de 2019 para afrontar la primera de sus dos etapas en Inter de Porto Alegre.

Coudet con el título de Superliga, su mayor logro dirigiendo en el país. (Foto: X @RacingClub)

En Brasil su primera experiencia empezó con triunfo: en 2020 debutó con una victoria 1-0 ante Juventude como visitante, por el Campeonato Gaúcho. En su segunda etapa, en julio de 2023, debutó con un empate 1-1 ante Red Bull Bragantino. En ese periplo el Chacho alzó el Campeonato Mineiro, su único título en el país vecino. En medio de esos dos ciclos, Coudet había asumido en Atlético Mineiro a principios de 2023, donde se estrenó con una victoria 2-1 ante Caldense, pero ante sus diferencias con Rodrigo Caetano, director de fútbol del Galo, decidió dar un paso al costado.

En su paso por el fútbol español, Coudet no pudo cosechar victorias. En su estreno con el Celta de Vigo, en noviembre de 2020, el cuadro gallego cayó 4-2 ante Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Cuatro años más tarde, el Chacho hizo su estreno en Alavés, su último club antes de llegar a River, y el resultado no fue el mejor: fue al alargue y cayó eliminado por penales de la Copa del Rey ante el Deportiva Minera de la cuarta categoría luego de igualar 2-2.

En su último paso por Alavés, el Chacho tuvo una inesperada derrota en su debut. (Foto: AFP)

De esta manera, el Millonario será el noveno debut de un Coudet que busca emparejar la suerte dispar que tuvo en sus debuts, totalizando tres victorias, un empate, y cuatro caídas, una de ellas por penales. En el fútbol argentino, el entrenador suma 154 partidos dirigidos entre Central y Racing, con 74 triunfos, 50 empates y 30 derrotas, hasta ahora el país en donde mejor porcentaje de éxito tiene.