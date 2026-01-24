La novela llegó a su final y Boca ya tiene a su primer refuerzo de la temporada. Ángel Romero acordó su llegada al Xeneize y se transformó en la primera incorporación del semestre, luego de varias idas y vueltas que demoraron el cierre de la negociación.

El delantero paraguayo, de 33 años, quedó libre de Corinthians y firmó contrato por una temporada, con la posibilidad de extender el vínculo por un año más si ambas partes quedan conformes. Se lo espera en Buenos Aires en las próximas horas para realizar la revisión médica y sumarse al plantel.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme aceleró en los últimos días y logró destrabar el acuerdo económico para concretar una incorporación que Boca necesitaba, especialmente con el torneo Apertura ya iniciado y el debut ante Deportivo Riestra a la vuelta de la esquina.

Romero llega con el objetivo claro de sumar rodaje y protagonismo, pensando también en una posible convocatoria a la Selección de Paraguay que dirige Gustavo Alfaro, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como horizonte. Su experiencia y versatilidad ofensiva aparecen como argumentos fuertes para potenciar el ataque xeneize.

Con el arribo del ex San Lorenzo, Boca no se retira del mercado. La intención de la dirigencia es seguir sumando alternativas para un año exigente, donde la Copa Libertadores vuelve a ser el gran objetivo y Claudio Úbeda busca contar con un plantel más largo y competitivo.

Romero tendrá así su segundo ciclo en el fútbol argentino. En su paso anterior por San Lorenzo, entre 2019 y 2021, disputó 55 partidos, convirtió 13 goles y dio 12 asistencias, números que explican por qué Boca apostó por su regreso al país.