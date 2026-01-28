Uno de los baluartes de la Selección Argentina volvió a ser criticado por su manera de ser, esta vez por un colega. Sergio Rochet, arquero titular de Uruguay, criticó la forma de ser de Dibu Martínez, y aunque destacó las condiciones del campeón del mundo, se diferenció de su manera de ser en una entrevista con un medio de su país.

La sorpresiva crítica del charrúa fue en una nota con El Observador, donde dejó muy clara su posición respecto del marplatense: “Personalmente, no me gusta. No me gusta la forma de él de ser así", dijo, y agregó: "Como arquero, la verdad que es un fenómeno. Muy buen arquero, pero a mí no me termina de cerrar por esas actitudes”, refiríendose al estilo provocativo del Dibu tanto en las tandas de penales y también a algunas situaciones donde se lo vio en intercambios con el público rival o incluso futbolistas del equipo contrario.

Además, el arquero que milita en el Inter de Porto Alegre profundizó en la crítica, distanciándose del comportamiento de Martínez: "Cada uno tiene su personalidad; a mí no me gusta, yo soy más perfil bajo. Sí que le dio resultado y está perfecto si él está cómodo así”, y añadió: “No me gusta la soberbia; trato de ser así como persona y también aconsejar a mis compañeros para mantener ese perfil, que es el nuestro como uruguayos”.

Ambos arqueros guardan una similitud y es que comenzaron a atajar en sus selecciones a los 28 años. Eso sí, Dibu ganó el Mundial de Qatar en 2022, dos Copas América y la Finalissima en lo que va de su periplo como dueño del arco en Argentina, acumulando 40 vallas invictas en 57 partidos y 47 triunfos oficiales, consolidándose como uno de los mejores arqueros a nivel mundial. Rochet lleva 34 encuentros oficiales con Uruguay desde que tomó el lugar de Fernando Muslera, con una semifinal de Copa América como mayor logro hasta el momento.