En juego la fecha 23 de la Premier League. El Aston Villa superó 2-0 al Newcastle como visitante y se mantiene como uno de los escoltas del Arsenal. Emiliano Buendía abrió el marcador con un golazo, y el “Dibu” Martínez mantuvo la diferencia en momentos claves.

El equipo de Birmingham se mantiene en la pelea por el título de Premier League, y mucho tiene que ver el buen momento que está pasando Emiliano Buendía y el “Dibu” Martínez.

En el arranque del partido, el arquero de la selección argentino evitó lo que era un golazo de Tonali, quien había dejado vatios hombres en el camino y quedó cara a cara con Martínez, quien le tapó el disparo con el pie izquierdo

La apertura del marcador llegó a los 18 minutos, cuando Emiliano Buendía recibió desde fuera del área, y con un potente derechazo estampó el 1-0. Resultado que sería aumentado en el final por intermedio de Watkins.

El “Dibu” tuvo otra sensacional atajada, cuando a los 42 le sacó un cabezazo a Miley que tenía destino de ángulo.

El Aston Villa está junto al City como escolta con 46 unidades, cuatro por detrás del Arsenal que debe jugar ante el United por la fecha 23.