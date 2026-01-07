A solamente seis meses de llegar, el Atlético Madrid podría vender a Thiago Almada. Esta sorpresiva decisión se da porque el Colchonero necesita ventas para volver a reforzarse en el mercado de enero y el Guayo, que ha tenido poca participación con los conducidos por Diego Simeone, está entre los que podrían salir.

Almada concretó su arribo al Atlético con la expectativa de ser una pieza importante para acompañar a Julián Álvarez y establecerse dentro del fútbol de elite europeo. ﻿Sin embargo, en seis meses el surgido en Vélez apenas acumuló 571 minutos en cancha en 15 encuentros, lo que equivale a poco más de seis partidos completos. Según el medio español Cadena SER, con la ventana de transferencias de enero abierta y la necesidad de reforzarse, el cuadro madrileño lo considera jugador transferible.

Después de un 2024 donde el Guayo fuera pieza importante del Botafogo campeón de la Copa Libertadores de ese año y un destacado paso a préstamo por el Lyon francés, el equipo español puso 40 millones de euros para quedarse con el argentino de 24 años, que es el sexto integrante albiceleste de un plantel que además de él y Álvarez, tiene a Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone y Juan Musso como representantes, con el Cholo Simeone como entrenador.

Almada y un gran año con la Selección Argentina

A menos de seis meses para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el volante llega consolidado en la rotación del equipo y su lugar en la lista de 26 convocados por Lionel Scaloni parece asegurado. Sin embargo, una cesión o vendido a un club de menor nivel o incluso una continuidad en Atlético con poca participación le añaden una incertidumbre inesperada a su presencia en el Mundial.

Almada tuvo un 2025 de consolidación con Argentina.

A pesar de su irregular en el Colchonero, Almada mantiene crédito con Scaloni luego de un 2025 donde fue uno de los mejores futbolistas de la Selección Argentina en Eliminatorias: entre sus participaciones más destacadas estuvieron el gol de la victoria 1-0 ante Uruguay en Montevideo, su buen encuentro en la goleada 4-1 frente a Brasil en River, la asistencia a Julián Álvarez para el triunfo 1-0 contra Chile en Santiago, el tanto del empate contra Colombia en el Monumental y el pase gol para Lionel Messi en el 3-0 sobre Venezuela.