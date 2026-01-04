Por la 18ª fecha de la Liga de España, Atlético Madrid empató 1 a 1 en su visita a Real Sociedad con el gol del noruego Alexander Sorloth, quien hizo dupla con Julián Álvarez hasta los 15 minutos del complemento.

Una hora duró la participación del argentino en el equipo Colchonero, luego de haber sido papá entre semana y de marcar presente en el compromiso que se jugó en el País Vasco. Antoine Griezman fue su reemplazante para los últimos 30 minutos.

Estrictamente desde lo futbolístico, el presente personal del campeón del mundo no es bueno en el equipo capitalino, tampoco el del Atlético en general ya que la distancia con el líder Barcelona es ahora de 11 puntos. En apenas 18 partidos, parece que los objetivos de una plantilla tan onerosa como la de Diego Simeone pasan sólo por pelear el ingreso a la Champions.

Además de Álvarez, Giuliano Simeone fue el otro argentino titular en el visitante, en momentos en que comienzan a multiplicarse las críticas hacia el 9 por el interés del Barcelona en su pase y el supuesto desenfoque del ex River en el día a día del Atlético.

Amadeo Álvarez nació el pasado viernes en Madrid.

El gran ganador

El gran ganador de la fecha fue el Villarreal que como visitante se impuso a Elche 3 a 1 y logró seguir el ritmo a los imparables Barcelona y Real Madrid.

Con esta victoria, el equipo de la Cerámica se mantiene tercero, por encima de Atlético por diferencia de gol. Espanyol y Betis, con sus derrotas ante los dos gigantes, respectivamente, perdieron mucho terreno en la pelea por ingresar a zona de Copa. Los catalanes quedaron con 33 y los sevillanos con 28.