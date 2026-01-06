Empezó una nueva fecha de la Serie A y la participación argentina ya se hizo presente. Máximo Perrone anotó en la goleada 3-0 del Como frente al Pisa, en el inicio de la jornada 19 de la liga italiana. De esta manera, el conjunto Lariani, que también tuvo a Nicolás Paz como titular, se afirma como la revelación del torneo y con esta victoria escaló temporalmente a la cuarta ubicación, el último boleto a la próxima Champions League.

A pesar del resultado final y de que el Pisa es uno de los tres equipos que hoy por hoy está perdiendo la categoría, el duelo no estuvo fácil de abrir para los conducidos por Cesc Fábregas, y el tanto de Perrone resultó fundamental para el posterior triunfo. A los 22 minutos del complemento el surgido en Vélez recibió un pase en la zona de la medialuna, la dejó correr para su zurda y sacó un remate abajo al palo izquierdo que fue imposible para el arquero Adrian Šemper.

Desde ahí, el camino se allanó para los Lariani, que con espacios terminaron liquidando el pleito a través de un doblete del griego Anastasios Douvikas, que a los 31 minutos de la segunda parte puso el 2-0. El Pisa tuvo la chance de descontar con un penal de M'Bala Nzola, pero el angoleño pateó muy mal y Jean Butez le detuvo su disparo. Ya en el descuento, el propio Douvikas se hizo cargo de un disparo desde los doce pasos en el que engañó a Šemper para decretar su doblete y la goleada del Como.

Victoria fundamental del elenco de los argentinos, que siguen mostrándose fundamentales. Fue el segundo tanto de Perrone, que además suma tres asistencias, mientras que Paz es el jugador más influyente de la Serie A con nada menos que seis goles y seis asistencias. Así es que el Como se acentúa como el equipo revelación y empieza a soñar en serio con clasificar a una competencia europea por primera vez en su historia.