Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 19 del ranking mundial, logró una importante victoria frente al boliviano Hugo Dellien (167°) en los octavos de final del Argentina Open, que se disputa en el estadio Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis. El argentino se impuso con un resultado contundente de 6-0 y 7-6 (6), asegurando su pase a la tercera ronda del torneo.

En la siguiente instancia, Cerúndolo tendrá un desafío frente al checo Vit Kopriva (95°), quien se destacó al eliminar a una de las figuras del certamen, Matteo Berrettini (58°), con un marcador de 6-4 y 6-3. El triunfo de Kopriva representa una de las sorpresas más notables del campeonato hasta el momento.

La jornada del miércoles también dejó otros resultados destacados. Tomás Etcheverry (54°) superó a Román Burruchaga (104°) en un partido muy disputado que se definió en tres sets: 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4. Por su parte, Mariano Navone (73°) logró una victoria sólida contra el estadounidense Emilio Nava (81°), con un marcador de 6-2 y 6-1.

Además, Alejandro Tabilo (71°) protagonizó la eliminación del vigente campeón Joao Fonseca (33°), tras vencerlo por 6-3, 3-6 y 7-5. Estos resultados reflejan la alta competitividad y el nivel parejo que presenta esta edición del torneo.

La segunda ronda del Argentina Open continuará este jueves con el debut de Sebastián Báez (34°), quien enfrentará al peruano Ignacio Buse (96°). También se disputará el encuentro entre Luciano Darderi (22°) y Tomás Barrios Vera (114°), completando así la fase previa a los cuartos de final.