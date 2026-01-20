El Australian Open 2026 empieza a mostrar su verdadera cara. Tras el estreno del lunes, la segunda jornada del primer Grand Slam de la temporada llega recargada de partidos atractivos, nombres pesados y una marcada presencia argentina que le pone color albiceleste a la noche de Melbourne.

Desde este martes, y en una agenda que se estira hasta la madrugada del miércoles por la diferencia horaria, varios tenistas nacionales saldrán a escena con desafíos de distinta complejidad, pero todos con un mismo objetivo: avanzar en un torneo que siempre exige desde el primer golpe.

Francisco Cerúndolo abrirá la participación argentina en un cruce que asoma exigente ante Damir Džumhur. El porteño, que ya sabe lo que es competir en escenarios grandes, jugará en el Accor Stadium desde las 21, con la intención de imponer su ritmo y dar un paso más en el cuadro principal.

En paralelo, Thiago Tirante tendrá una prueba de fuego frente a Tommy Paul. El estadounidense, habituado a este tipo de citas, aparece como un escollo duro para el argentino, que buscará hacerse fuerte desde el fondo de la cancha en el 1573 Arena, también a partir de las 21.

Un poco más tarde, desde las 22.10, Tomás Etcheverry enfrentará al británico Arthur Fery en la cancha 7. El platense intentará confirmar su regularidad en Grand Slams y sostener su crecimiento en el circuito en un partido donde parte como favorito, pero sin margen para distracciones.

La jornada tendrá además un plato fuerte con sabor a espectáculo. A la medianoche, Carlos Alcaraz saltará a la Rod Laver Arena para medirse con Yannick Hanfmann. El español, uno de los grandes candidatos al título, será protagonista de uno de los encuentros más convocantes del día.

Ya en la madrugada del miércoles, desde las 6.10, Francisco Comesaña afrontará un desafío mayúsculo ante Frances Tiafoe en la Margaret Court Arena. Un partido que promete intensidad, potencia y tribunas encendidas, en uno de los cruces más atractivos para el público.

La agenda del día se completa con otros encuentros de peso en el cuadro masculino. Daniil Medvedev chocará con Quentin Halys en la Melbourne Arena desde las 22.10, mientras que Alexander Zverev se medirá con Alexandre Müller a las 4.30 del miércoles. En tanto, Álex de Miñaur jugará ante Hamad Medjedovic en la Rod Laver Arena desde las 5.00.

Con grandes nombres, partidos atrapantes y argentinos dispuestos a dar pelea, el Australian Open empieza a levantar temperatura. Melbourne no duerme y el tenis tampoco.