Tras un lunes marcado por el debut de los primeros tenistas argentinos, hoy el Argentina Open tuvo el estreno de más raquetas nacionales. Juan Manuel Cerúndolo fue el primer albiceleste en decretar su avance a la segunda ronda al vencer 6-2 y 6-2 al alemán Daniel Altmaier, mientras que luego Román Burruchaga venció 6-4 y 6-2 al serbio Laslo Djere. Por otra parte, Facundo Díaz Acosta y Federico Coria quedaron eliminados y el día se cierra con el duelo entre Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña como el plato fuerte.

El inicio del torneo tuvo solamente un triunfo argentino sobre tres encuentros: Tomás Etcheverry (54°) superó ayer a Andrea Pellegrino en sets corridos y espera por sus compatriotas, con el menor de los Cerúndolo y Burruchaga habiendo logrado el objetivo. En el apartado negativo estuvieron las derrotas de Díaz Acosta por 7-6 (5) y 6-3 contra el chileno Alejandro Tabilo y de Federico Coria, que tenía un difícil duelo frente a Matteo Berrettini, octavo preclasificado, y cayó en sets corridos.

Román Burruchaga no tuvo inconvenientes y despachó al serbio Djere. (Foto: X @iebmasargopen)

El duelo de la jornada será el choque entre compatriotas: Ugo Carabelli (47°) y sexto preclasificado, se medirá ante Comesaña (63°). El Brujo llega con el impulso de haberse consagrado campeón del Challenger de Rosario el pasado fin de semana. Será el primer partido ATP entre ambos, y el ganador de ese duelo podría con Mariano Navone si el oriundo de 9 de Julio le gana al estadounidense Emilio Nava, duelo pendiente por la primera ronda. Por su parte, Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo harán sus estrenos ante Ignacio Buse y Hugo Dellien respectivamente.

Juanma Cerúndolo y Burruchaga no dejaron dudas

El argentino llegaba con confianza luego de una buena semana en el Challenger de Rosario y afrontaba un debut exigente frente a un rival que lo había superado en tres de los cuatro cruces previos. Sin embargo, la Computadora impuso condiciones desde el comienzo y nunca dejó dudas: un quiebre temprano le permitió tomar el control del partido en el primer set para luego conseguir otra ruptura que redondeó el 6-2.. Firme desde el fondo de la cancha y siendo preciso con la derecha, Cerúndolo se mantuvo agresivo para sacar dos breaks consecutivos y redondear el doble 6-2. En la próxima ronda se medirá con el español Pedro Martínez.

Por su parte, Burruchaga hizo su estreno dejar atrás la final perdida en el Challenger de Rosario que lo tuvo protagonizando un mal momento personal en la previa y cumplió el objetivo de obtener el triunfo frente a Djere. El hijo del campeón del mundo con la Selección Argentina desplegó un gran nivel en el primer set, quebrando en el primer game y complicando al serbio con su revés para ponerse 4-1 y cerrar la manga inicial 6-2. Ya en el segundo set, Burru volvió a quebrar de arranque y manejó esa ventaja. Tuvo para ganarlo en el 5-3 con dos match points, pero no lo cerró y debió esperar a su servicio, donde redondeó el 6-2 y 6-4 final.