A poco más de un mes y medio de la Finalissima que disputarán la Selección Argentina y España en Qatar, se confirmó que Mikel Merino se pierde el partido por la fractura de un hueso en su pie derecho. La noticia fue confirmada por Arsenal, club donde milita el mediocampista, que deberá someterse a una operación y la posterior recuperación lo tendrá ausente prácticamente lo que resta de la temporada.

De esta manera, si bien no tiene una fecha de retorno estimada, Merino se perdería la Finalissima casi con seguridad. El duelo entre España y la Selección Argentina está programado para el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, Qatar. “Mikel será operado en los próximos días y después comenzará su programa de recuperación y rehabilitación. Se espera que Mikel esté de baja durante un periodo prolongado, con el objetivo de volver a entrenar con normalidad antes del final de la temporada”, fue parte del comunicado de Arsenal donde se informó de la lesión ósea del volante.

El propio jugador expresó su tristeza por la lesión en sus redes sociales. "Es tiempo de frenar por una lesión en el pie. A veces la vida nos trae desafíos en los momentos menos convenientes. Otra oportunidad para ser fuerte, resiliente y superarlo.", fue parte del posteo de Merino en su cuenta de Instagram para dar a conocer su baja. El mediocampista lleva 41 partidos con la Roja y 10 goles anotados, en tanto que esta temporada acumula 21 encuentros, 4 goles y 3 asistencias con Arsenal.

El panorama preocupa también a la selección española pensando en la Copa del Mundo 2026. Si bien el torneo comenzará en poco más de cuatro meses y para entonces Merino debiera estar disponible, todo dependerá de la recuperación post cirugía. España debutará el 15 de junio contra Cabo Verde, mientras que luego completará su participación en fase de grupos enfrentando a Arabia Saudita y Uruguay.