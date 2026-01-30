El caballito de batalla de la gestión Claudio Tapia en AFA sin dudas que ha sido el capítulo de la Selección Nacional y en este sentido, el titular de la casa madre del fútbol jugó fuerte y en el comienzo del 2026 les renovó contrato a todos los cuerpos técnicos por dos años.

Lionel Scaloni es el único que mantiene el misterio, no porque Chiqui pretenda despedirlo, todo lo contrario, sino porque el profesional no ha decidido qué hará de su futuro tras el Mundial.

El ex mediocampista no quiere pensar en otra cosa todavía que no sea preparar la defensa de la Copa del Mundo y luego ver si hay energías para seguir en el predio de Ezeiza o se enciende el deseo de ir a encabezar un proyecto de club en Europa.

Mientras tanto Sub 20 Masculina, Sub 17 Masculina, Sub 15 Masculina, Mayor Femenina, Sub 20 Femenina, Sub 17 Femenina, Sub 15 Femenina, Mayor de Fútbol Playa, Sub 20 Fútbol Playa, Sub 20 del Ascenso y Departamento de Entrenadores de Arqueros Selecciones Nacionales ya estamparon la firma. Según el sitio oficial de AFA, tras la vuelta de la Copa América lo hará el futsal.

La decisión de extender los vínculos contractuales incluyó a la estructura del fútbol femenino de selecciones.

Entre los nombres más trascendentes de estas renovaciones se encuentra Diego Placente que encabezó los ciclos Sub17 y Sub20 en los últimos certámenes internacionales.

Testimonio

Mientras la Liga profesional suma críticas por formato, nivel y organización, la unanimidad alrededor de la Selección se extiende durante los últimos años.

Tapia ha hecho de todo ello su verdadera fortaleza, incluso económica que está siendo investigada por diferentes transacciones millonarias con sponsors. También por eso toda esta jugada que no sólo es deportiva sino también política.

"Estamos muy contentos de que continúen trabajando junto a nuestras selecciones. Esto marca una vez más el fuerte compromiso que nos une a todos para que la Selección Argentina tenga garantizado el profesionalismo de cada uno de ellos por otro período más" dijo el Presidente tras la foto protocolar.