La Copa Libertadores 2026 empieza a latir fuerte. Este jueves 19 de marzo, desde las 20:00, la Conmebol realizará en Luque, Paraguay, el esperado sorteo de la fase de grupos, donde los 32 equipos conocerán su camino en busca del trofeo más prestigioso del continente.

El formato no cambia: habrá ocho grupos de cuatro equipos cada uno, con partidos de ida y vuelta. Los dos mejores avanzarán a los octavos de final, mientras que los terceros pasarán a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana, manteniendo viva la ilusión internacional.

El armado de los grupos estará condicionado por el ranking Conmebol. El campeón vigente ocupará automáticamente el Grupo A, mientras que los mejores posicionados completan el Bombo 1. A partir de ahí, los otros bombos se ordenan según el mismo criterio, lo que deja abierta la puerta a cruces de alto voltaje desde el arranque.

Entre las reglas clave, no podrá haber equipos del mismo país en un mismo grupo, salvo que uno provenga de fases previas. Un detalle que muchas veces obliga a rearmar el sorteo y suma tensión a cada bolilla que se abre.

En cuanto a los bombos, el 1 tendrá nombres pesados como Flamengo, Palmeiras y Boca Juniors, que vuelve a la Copa y lo hace como cabeza de serie. También aparecen históricos como Peñarol y Nacional, además de equipos siempre competitivos como Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

El Bombo 2 muestra una mezcla interesante, con Lanús como campeón de la Sudamericana y otros equipos fuertes como Estudiantes de La Plata, Corinthians y Cruzeiro. En el tercero asoma Rosario Central junto a varios conjuntos que pueden dar pelea, mientras que el cuarto reúne a los debutantes y equipos que buscarán dar el golpe, como Platense e Independiente Rivadavia.

Justamente, el foco argentino estará puesto en una delegación variada. Boca lidera como cabeza de serie, Lanús llega envalentonado, Estudiantes y Rosario Central aportan experiencia copera, y tanto Platense como Independiente Rivadavia vivirán su primera vez en el torneo, sabiendo que el desafío será máximo desde el inicio.

La contracara es la ausencia de River Plate, que corta una larga racha de participaciones y deja un vacío importante en la competencia.

Como cada año, Brasil aparece como el gran rival a vencer. Flamengo, vigente campeón, y Palmeiras encabezan una lista de candidatos que buscarán seguir marcando el ritmo en el continente.

Con todos los condimentos sobre la mesa, el sorteo definirá mucho más que grupos: marcará el rumbo de los candidatos, los posibles “grupos de la muerte” y los primeros grandes duelos de una Copa que promete emociones desde el arranque. La Libertadores ya se juega, y todo empieza en Luque.