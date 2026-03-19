La Copa Sudamericana 2026 comienza a tomar forma. Este jueves 19 de marzo, desde las 20:00, la Conmebol realizará en Luque el sorteo de la fase de grupos, en una ceremonia que se llevará a cabo en simultáneo con la Libertadores y que marcará el inicio del camino hacia “La Gran Conquista”.

El formato del torneo establece zonas de cuatro equipos, que se enfrentarán todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Solo los primeros avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un repechaje ante equipos que lleguen desde la Libertadores.

Uno de los grandes focos estará puesto en River Plate, que tras quedar al margen de la Libertadores regresa a la Sudamericana como uno de los máximos candidatos y cabeza de serie del Bombo 1. El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará imponer su jerarquía en un certamen que lo tiene como claro protagonista.

También aparece Racing Club como otro de los equipos fuertes del fútbol argentino, mientras que San Lorenzo y Tigre intentarán hacerse lugar en grupos que se anticipan parejos desde el Bombo 2.

La otra cara del torneo la aportan los debutantes. Deportivo Riestra y Barracas Central tendrán su primera experiencia internacional, en un desafío que los enfrentará a rivales de peso y a escenarios exigentes tanto en lo deportivo como en lo logístico.

El sorteo se realizará en base al ranking Conmebol actualizado a diciembre de 2025. Los ocho mejores equipos integran el Bombo 1, mientras que los restantes se distribuyen en los otros tres bombos. Como regla, no podrán coincidir equipos del mismo país en un mismo grupo, lo que agrega un condimento extra al armado de las zonas.

En cuanto a los bombos, el primero reúne a equipos de gran jerarquía como River, Racing, Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Santos, Olimpia y América de Cali. En el segundo aparecen San Lorenzo y Tigre junto a otros conjuntos competitivos, mientras que los bombos 3 y 4 completan un escenario abierto, con margen para sorpresas.

Con candidatos firmes, equipos históricos y nuevas caras, la Sudamericana 2026 promete una fase de grupos intensa y equilibrada. Todo comenzará en Luque, donde el azar definirá los primeros pasos de una Copa que sigue ganando protagonismo en el continente.