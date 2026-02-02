En un mercado donde parecía que tendría más salidas que caras nuevas, Atlético de Madrid sorprendió al cerrar la incorporación de Ademola Lookman por 35 millones de euros más variables. El delantero nigeriano que destacó en Atalanta llega para reforzar el ataque y competir por un lugar con el argentino Julián Álvarez, que atraviesa un momento de sequía, el más complicado desde que llegó al Atleti. Además, los conducidos por Diego Simeone sumaron al mexicano Obed Vargas y a Rodrigo Mendoza en este último día de mercado.

Luego de las salidas de Conor Gallagher, rumbo al Tottenham, y Giacomo Raspadori, que se sumó al Atalanta, el Colchonero se la jugó por Lookman para reforzar un ataque que no pasa su mejor momento. El nacido en Londres pero que representa a Nigeria alcanzó su pico de rendimiento en la Europa League 2023/2024, donde su hat-trick en la final que Atalanta ganó 3-0 ante el Bayer Leverkusen le dio el único título internacional de su historia a La Dea.

Lookman deja Atalanta para sumarse al Atlético Madrid del Cholo. (Foto: Getty)

Luego de una temporada complicada donde presionó para ser transferido al Inter, el nigeriano suma tres goles en la temporada, pero viene de destacar con su selección en la Copa Africana de Naciones, donde marcó tres goles y dio cuatro asistencias en los siete partidos que terminaron con las Super Águilas en el tercer puesto del torneo. Atlético paga ahora los mencionados 35 millones de euros y luego otros 5 millones más en variables por objetivos.

Este fichaje le pone cierta presión tanto a Alexander Sørloth como a Julián Álvarez, la dupla de ataque más utilizada por Simeone. El argentino lleva una llamativa sequía delanteros principales, acumula 11 partidos consecutivos sin marcar en La Liga, sumado a dos encuentros sin goles en la Champions League más uno por la semifinal de Supercopa de España y otro por los octavos final de la Copa del Rey.

"Juntos hicimos historia. Campeones de Europa, una noche que ninguno de nosotros olvidará jamás. Marcar un triplete en una final europea y levantar un trofeo con este club tras 61 años sin ganar nunca lo logrará. Ganar el premio al Jugador Africano del Año en 2024 como jugador del Atalanta lo recordaré para siempre. Esos momentos, esas emociones, esas noches bajo las luces, están grabados en mi corazón", fue el mensaje de despedida de Lookman, que se embarca en el cuarto país distinto de su trayectoria luego de sus pasos por la Premier League, la Bundesliga y la Serie A. El nigeriano deja Atalanta con 55 goles y 27 asistencias en 137 partidos, siendo Bérgamo el lugar donde más impacto logró.

Los otros dos refuerzos del Atlético

Fue un último día de mercado más que agitado para el Colchonero, que a la incorporación de Lookman le sumó también las del mexicano Obed Vargas desde el Seattle Sounders y la de Rodrigo Mendoza desde el Elche. El mediocampista azteca llega desde el Seattle Sounders de la MLS y tuvo la particularidad de que enfrentó al elenco madrileño en el Mundial de Clubes del año pasado. Por otra parte, el volante que jugó con España el Mundial Sub-20 todavía no fue confirmado pero su fichaje se cerró por 16 millones de euros más otros 4 en variables. Ambos con 20 años, llegan para renovar un mediocampo del Atlético pensando no solamente en el presente sino en próximas campañas.