La sequía de Julián Álvarez llegó a los 11 partidos consecutivos sin marcar por La Liga de España en un Atlético Madrid que se derrumba en la tabla y que deberá jugar playoffs en la Champions League.

Esta tarde por la fecha 22 del certamen ibérico, el equipo de la capital española empató sin goles en su visita a Levante, marcando un nuevo casillero de sequía para el 9 campeón del mundo que recibe críticas de todos lados, pero todavía mantiene el interés por parte del Barcelona. Con el punto el Colchonero descendió al 7° en la tabla, afuera de los clasificados a la próxima Copa de Campeones.

Uno de los mejores de la Selección Argentina vive su peor momento deportivo en Atlético Madrid.

También en ese coqueteo de mercado es que se centra la furia de los hinchas colchoneros que en 2025 estuvieron enamorados de la Araña, pero ya rompieron relaciones.

La única buena para el argentino es que aún cuenta con la banca del técnico Diego Simeone que no le ha quitado titularidad, pese al momento poco eficaz del surgido en River y con paso exitoso por el Manchester City.

Cumple no tan feliz

Papá recientemente de su primer hijo Amadeo, Álvarez cumple hoy 26 años. El deseo deportivo de poder marcar en el compromiso del Atlético no pudo ser posible y los festejos sin dudas que no serán tan alegres para él.

El 9 de la Selección Argentina, es una fija para el Mundial.

El jugador suma críticas, pero se mantiene en silencio. Es número puesto para la próxima Copa del Mundo con la Selección Argentina y entre semana fue uno de los participó de la cena con Lionel Scaloni en Madrid.