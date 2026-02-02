En un momento de alta tensión televisiva, La China Suárez y Cinthia Fernández protagonizaron un cruce en vivo durante el programa 'La mañana con Moria' emitido por Eltrece el lunes 2 de febrero de 2026. La confrontación surgió cuando se abordó la polémica etiqueta de 'rompehogares' que durante años ha perseguido a la actriz.
La panelista Cinthia Fernández preguntó directamente a María Eugenia Suárez cómo había manejado las críticas relacionadas con ese rótulo y si le importaba lo que habían sufrido las personas involucradas, mencionando casos como los de Carolina, Tobal y Wanda. La China no evitó la consulta y respondió con un tono contundente, recordándole a Fernández que ella también había sido objeto de rumores similares respecto a su relación actual.
“Qué bueno que lo mencionas. De hecho te pasó con esta relación también, que te dijeron lo mismo porque decían que no daban los números. ¿Cómo te sentiste vos con eso?”, cuestionó Suárez, sorprendiendo a Fernández. Esta última aclaró que había salido a desmentir rápidamente los rumores mostrando mensajes, mientras que la actriz sostuvo que no veía necesario aclarar todo públicamente. “Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo, ni mostrar todo lo que debería mostrar. A lo mejor fui muy boluda porque debería haberlo hecho. Ya pasó mucho tiempo”, afirmó.
Además, La China mencionó que en el caso de Carolina, por ejemplo, existía un tuit donde ella aclaraba que ya estaban separados y vivían en casas diferentes, intentando poner en contexto la situación. Cuando Fernández insistió en si realmente le importaban las relaciones y lo que habían vivido esas mujeres, la actriz pidió ser escuchada y explicó que ella siempre se maneja con sinceridad y diálogo directo, pero que no puede responsabilizarse por lo que otros digan o piensen. “Estoy muy expuesta, desde que soy muy chica, y estoy muy acostumbrada también”, concluyó.
La China y Mauro
En otro tramo de la entrevista, Suárez sorprendió al revelar detalles poco conocidos sobre su vínculo con Mauro Icardi. Contó que muchas mujeres casadas le envían mensajes, fotos y videos al futbolista, y que ella está al tanto porque él se los muestra y ella se los devuelve. “¿Sabés la cantidad de casadas que le escriben a Mauro? Las veo a todas, las conozco a todas y él me lo muestra y yo le muestro”, sostuvo la actriz.
Respecto a la posibilidad de perdonar una infidelidad, Suárez fue tajante. “No, no podría. Eso está clarísimo y yo lo digo de entrada, pero porque yo no volvería a confiar”, afirmó, aunque aclaró que confía plenamente en Mauro. “Lo escucho. Sé que es un hombre que no miente”, añadió.
Este cruce en vivo dejó en evidencia no solo la tensión entre ambas figuras, sino también la postura firme de La China Suárez frente a las críticas y rumores que han marcado su vida pública, además de brindar un vistazo íntimo a su relación sentimental en un contexto mediático muy expuesto.