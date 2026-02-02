A tan solo tres días del comienzo de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, se están informando los últimos detalles y anuncios para el público. Este domingo se informó que el trapero argentino Lit Killah se suma al line up del escenario Limay, como también se anunció un show de FMX internacional, el sorteo de una casa y otra tanda de entradas gratuitas disponibles para buenos contribuyentes.

Entre otras novedades, informaron cómo estará distribuido el predio de la Isla 132 este año, entre cuatro escenarios, stands, foodtrucks, ingresos, entre otros datos claves a tener en cuenta para saber por dónde entrar y cuánto se debe caminar.

Desde la Municipalidad destacaron que el Escenario Confluencia tiene una estructura similar a la de grandes festivales como Lollapalooza o Cosquín Rock. Son casi 72 metros de ancho, estructura Layher, más de 850 m² de pantallas LED outdoor, iluminación profesional y un sistema de sonido line array de gran escala.

Se recuerda que el predio se divide en el sector general, donde se ingresa de forma libre y gratuita, y en el sector preferencial, por donde ingresan quienes obtuvieron su entrada de buen contribuyente o quienes pagaron los ticket. Estos últimos estarán más cerca del escenario, con posibilidad de estar en la valla frente a los artistas. El resto del campo está cubierto con pantallas para tener la mejor experiencia a pesar de estar más lejos.

En el mapa se indica que los que tengan entradas preferenciales les conviene ingresar por calle Linares, donde les pedirán el QR para darles ingreso al sector de más adelante. En cuanto a los que van a disfrutar del campo general o llegan con transporte público, deben ingresar por calle Río Negro para llegar de forma más directa.

Previo a cada ingreso hay un cacheo de seguridad y control policial. Se recuerda que está prohibido ingresar con reposeras, conservadoras, bebidas alcohólicas, elementos inflamables, sombrillas, elementos cortopunzantes.

Pasando los cacheos habrá sectores de Infancias Protegidas para que el personal municipal coloque una pulsera con nombre y número de teléfono a los menores en caso de perderse o desencontrarse de sus tutores.

En el centro de convenciones Domuyo habrá dos escenarios, un área de shows y juegos infantiles, un espacio para sunsets de música electrónica, una zona de juegos aéreos, espacios gastronómicos y ferias de artesanos y emprendedores.

También estará el Confluencia de Sabores con más de 80 puestos gastronómicos y el Neuquén Emprende con más de 100 feriantes con propuestas de todo tipo.

El show de FMX estará frente al Escenario Limay, de cara al río, mientras que el sector kids y el escenario infantil estará casi al lado del edificio Vista, junto con la tradicional grúa que lleva Eleve. Por otro lado, el Energy Arena con la música electrónica estará ubicado también frente al río, cerca de la zona infantil.

En cuanto a los cortes de calles, los mismos se ubicarán en zonas alejadas al predio por lo cual muchas cuadras antes ya no se podrá acceder con ningún vehículo. La Avenida Olascoaga estará habilitada solo hasta la calle Purmamarca. En el caso de la calle Río Negro, solo se podrá circular hasta Zapla. Del lado del ingreso por Linares, no se podrá circular desde Los Araucanos, y estará bloqueado el acceso por Río Limay y Saturnino Torres.