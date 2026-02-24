Daniel Tavi Celis, el preso que acusó a Leonardo Airaldi de haber contratado a un sicario para asesinar a un juez, un fiscal y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, fue trasladado de prisión tras denunciar un intento de asesinato en su contra.

El juez federal de Paraná, Daniel Alonso, concedió el traslado a Celis luego de que su abogado presentara un recurso de habeas corpus solicitando protección inmediata para su defendido.

La denuncia de Celis señala que Airaldi habría contratado a un sicario uruguayo para asesinar en Punta del Este al juez federal Leandro Ríos y al fiscal federal Ignacio Candioti. Además, en la lista de objetivos también figura el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia.

Para evitar posibles conflictos futuros, Celis fue trasladado desde la cárcel de Gualeguaychú a la Unidad Penal 1 de Paraná.

Preso trasladado tras denunciar intento de asesinato vinculado a ex titular Sociedad Rural

Cabe destacar que, en noviembre de 2025, Celis fue procesado y embargado por liderar una red narco criminal desde prisión. Según la acusación, “impartía órdenes directas, coordinaba encuentros y diagramaba operaciones desde el interior de la Unidad Penal Nº1”.

Además, Celis había sido condenado a más de 15 años de prisión por las causas conocidas como narcomunicipio y narcoavioneta, y también se le imputó un violento robo.