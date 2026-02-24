Villa la Angostura será cumbre de la segunda reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana en los Lagos del Sur

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini encabezará este martes a las 17.00 en el Centro de Convenciones de Villa la Angostura la segunda reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana en la región de los Lagos del Sur, de acuerdo a lo estipulado por Ley 3515.



Se trata de un encuentro que funcionará como un espacio clave de participación, articulación y planificación en materia de seguridad.



La primera reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana en los Lagos del Sur se hizo a principios de enero del 2026 en Villa Traful.



Matías Nicolini destacó sobre dicho evento que “estos consejos de Seguridad Ciudadana son espacios reales de construcción conjunta, donde el Estado provincial, los gobiernos locales, el Poder Judicial y la comunidad se sientan a trabajar de manera coordinada. No son ámbitos meramente formales, sino herramientas con impacto concreto en la vida cotidiana de los neuquinos”.



Los consejos regionales de Seguridad Ciudadana son ámbitos institucionales de participación y construcción colectiva creados por la Ley Provincial Nº 3515, que tienen como objetivo fortalecer una política de seguridad ciudadana cercana, preventiva y territorial. En estos espacios confluyen el Estado, los gobiernos locales, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y otros actores institucionales, para analizar de manera conjunta las problemáticas de cada región.



Su trabajo se basa en la identificación de prioridades locales, la planificación coordinada de acciones de prevención, el seguimiento de políticas públicas y la generación de consensos que permitan mejorar la convivencia y la seguridad en cada comunidad. A través de estos consejos, la Provincia impulsa un modelo de gestión que promueve la corresponsabilidad, el diálogo institucional y la toma de decisiones con impacto real en la vida cotidiana de los neuquinos, respetando las particularidades de cada territorio.



