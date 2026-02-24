Tim Gunn, reconocido por su rol como mentor en Project Runway desde 2004, compartió detalles inéditos sobre su decisión de mantenerse célibe durante más de cuatro décadas. Esta determinación personal está vinculada al final abrupto de una relación que mantuvo nueve años atrás, cuando tenía 29 años.

La relación terminó en 1982, durante la etapa inicial de la crisis del sida, circunstancia que intensificó el impacto emocional para Gunn. Relató que su pareja, con quien convivía en Washington, D.C., le comunicó de manera inesperada: “Ya no tengo paciencia para ti. Quiero que te vayas”, mientras veían juntos un capítulo de MASH. A pesar de contar con un apartamento propio, abandonó el lugar profundamente afectado por la ruptura.

Además, la convivencia laboral con su expareja complicó el distanciamiento, ya que ambos continuaron en contacto. Gunn recordó que aquella noche su pareja le confesó haber sido infiel en múltiples ocasiones, mientras él se mantuvo leal y fiel durante toda la relación.

Ruptura amorosa, infidelidades y crisis del sida

La combinación de la ruptura, la infidelidad y el contexto de la crisis del sida generó en Gunn una mezcla de autocompasión y una gran ira, temiendo que su vida pudiera estar en riesgo. Durante diez años se sometió a pruebas de VIH cada seis meses, todas con resultados negativos, pero el miedo y el recuerdo siguieron presentes.

Este episodio marcó un punto de inflexión en su vida amorosa. Gunn confesó que cada vez que sentía la tentación de involucrarse sentimentalmente, los recuerdos dolorosos le impedían avanzar, lo que lo llevó a adoptar una vida célibe que, aunque fue un proceso de adaptación, hoy valora profundamente y no cambiaría por nada.

Tim Gunn explica su celibato de 43 años tras dolorosa ruptura en 1982

En el mismo podcast donde habló sobre su celibato, Gunn también abordó su ausencia en la nueva temporada de Project Runway, que se estrenará en 2026. Reveló que no fue invitado a regresar: “Seré completamente transparente al respecto. No me invitaron a la fiesta”. Añadió que, tras la renovación del programa y la confirmación de Heidi Klum como conductora, su agente contactó a los productores y obtuvo una respuesta clara: “No lo queremos”.

A pesar de la decepción inicial, Gunn destacó su trayectoria de 19 temporadas en el programa, 16 de ellas junto a Klum, y se mostró orgulloso del legado que dejó en el formato que lanzó a diseñadores emergentes a la fama internacional.