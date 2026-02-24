Este martes inaugurarán la ampliación del Hospital de Buta Ranquil, una obra esperada por años por la comunidad del norte neuquino. Con una extensión de 1.697 metros cuadrados, la infraestructura incorpora nuevos servicios críticos, como internación indiferenciada, laboratorio y radiología de baja complejidad, lo que posicionará a la institución como un centro de referencia para toda la zona. La inauguración representa un avance significativo en el acceso a la salud para localidades cercanas como Rincón de los Sauces y Barrancas, que ahora podrán contar con atención médica de mayor calidad y menor tiempo de espera.

En una entrevista con el programa La mañana es de la Primera en AM550, el Ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro, destacó la relevancia de este proyecto para la región. "Este hospital es neurálgico para el norte neuquino, ya que evitará las derivaciones de pacientes hacia otras ciudades y reducirá la sobrecarga de los hospitales más grandes", explicó. "La vinculación de Buta Ranquil con rutas clave, como la Ruta 40, permite una mayor accesibilidad y respuesta ante emergencias, lo que hace de esta obra una solución estratégica para la zona", añadió.

Además de la ampliación de la infraestructura, el hospital de Buta Ranquil fue dotado con equipamiento moderno de última tecnología. "El hospital tiene un equipamiento totalmente nuevo, lo que completa una etapa importante de inversión", destacó el ministro.

Insumos para toda la provincia

Con una inversión superior a los 23.000 millones de pesos, el gobierno provincial también garantizará el suministro de insumos médicos esenciales, como reactivos de laboratorio, insumos de cirugía mínimamente invasiva, y equipos para diagnóstico y esterilización. Estas adquisiciones fueron fundamentales para asegurar la operatividad del hospital durante los próximos meses, con un plan de abastecimiento que cubre entre 6 y 12 meses de insumos.

Además de la infraestructura y el equipamiento, el hospital de Buta Ranquil contará con más de 60 nuevos puestos de trabajo, gracias a la convocatoria de concursos para cubrir estos cargos. Regueiro subrayó que esta medida no solo mejorará la atención médica, sino que también fomentará el empleo local y fortalecerá el sistema de salud regional. "Estamos muy contentos de poder ofrecer a la comunidad de Buta Ranquil y de toda la zona un hospital de alta calidad que no solo va a aliviar las tensiones de los centros urbanos, sino que también va a ser un pilar fundamental para el bienestar de la población", concluyó.

Regueiro también mencionó que se está avanzando en la ampliación de servicios en el Hospital Castro Rendón, incluyendo áreas críticas como Neonatología y Odontología, para seguir mejorando la cobertura de salud en todo Neuquén.