En un duelo clave, Atlético de Madrid se enfrenta al Brujas en la vuelta de playoffs para los octavos de final de la Champions League. Después del 3-3 de la ida donde el Colchonero desperdició dos veces la ventaja, los de Diego Simeone buscarán sellar el boleto a octavos en el Estadio Metropolitano frente a su gente. El encuentro es transmisión de ESPN y Disney+. Por ahora, es victoria del Colchonero por 2-1, que lo mete en octavos.

Atlético 2-1 Brujas, los goles

A los 23 minutos de juego, el local encontró la apertura del marcador con una jugada simple pero efectiva. Tras un córner en contra, el arquero Jan Oblak jugó en largo para Alexander Sørloth, que tomó la pelota entrando al área mientras aguantaba a su marcador, se acomodó para su zurda y sacó un disparo que sorprendió al arquero Simon Mignolet y se transformó en el 1-0.

No obstante, el Colchonero no pudo mantener mucho tiempo la ventaja y un Brujas que empezó a tener mayor peso ofensivo logró la igualdad de pelota parada. Un desvío en el camino tras un córner de Christos Tzolis dejó el balón justo en la posición de Joel Ordóñez, que arremetió por el segundo palo y la empujó de cabeza para empatar, y de paso, tomarse revancha de su gol en contra en el duelo de ida.

Pese a que la serie se tornó complicada y por momentos, sufrida, el Atlético encontró el segundo tanto y una nueva ventaja al inicio del complemento. Un centro de Simeone rechazado por la defensa del Brujas le quedó a Johnny Cardoso en la puerta del área. El estadounidense sacó un disparo bajo de derecha que fue imposible para Mignolet, restableciendo la victoria y el alivio local en el Estadio Metropolitano.

Oblak y una tapada increíble

Inmediatamente después del 1-1, el arquero del Atlético apareció de manera extraordinaria para evitar la segunda caída de su valla. Desbordó Tzolis por izquierda y sacó un centro pinchado para Hugo Vetlesen, que se tiró de palomita al gol pero se chocó con una atajada espectacular de Oblak a puro reflejo para que la historia siga igualada.

Formaciones

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Álex Baena; Alexander Sørloth y Julián Álvarez.

Brujas: Simón Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Carlos Forbs, Aleksandar Stankovic, Christos Tzolis, Hans Vanaken, Hugo Vetlesen; Nicoló Tresoldi.

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Así llegan al partido

Atlético Madrid, con un andar irregular en la temporada, necesita afianzar el equipo en la recta final de la temporada para poder pelear por alguno de los torneos en los que aún tiene chances. Como es habitual, Julián Álvarez (que marcó y asistió en la ida), Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Thiago Almada y Juan Musso están entre los convocados por el Cholo, que incluiría a los primeros tres dentro de los once para el cotejo. Nicolás González, desgarrado, se perderá el encuentro.

Para Brujas es la oportunindad de meterse entre los 16 mejores equipos de Europa por segunda vez consecutiva. En 2025 sorprendieron dejando afuera al Atalanta con un marcador global de 5-2. En esta ocasión, los belgas buscarán dar el golpe a domicilio ante uno de los equipos más renombrados del último tiempo.