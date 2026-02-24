“Negra como la noche. Fuerte como nuestra historia. Imponente como el rugido que nos identifica”, el Deportivo Rincón dio a conocer la camiseta para la temporada 2026, que usará para el gran duelo ante San Lorenzo de Almagro por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Con un negro predominante y efectos de camuflaje, el Deportivo Rincón deja su diseño clásico bastonada con azul, y se sumerge en el dorado, para vestir su escudo y los detalles de sponsor.

La temporada 2026 tendrá grandes cambios y entre ellos el diseño de la indumentaria, que lucirá en el pecho la referencia del duelo de Copa Argentina, donde el Deportivo Rincón enfrentará a San Lorenzo. Se puede ver el logo de la competencia, fecha del 20/03 y los escudos de ambas instituciones.

Carrasco- Rueda y Sanchez, jugadores de la actual temporada del Deportivo Rincón

“Hoy presentamos la camiseta que representa carácter, identidad y pertenencia. Un diseño elegante y competitivo, con detalles en dorado que reflejan grandeza y ambición que nos caracterizan. Un símbolo de identidad para llevar a toda la provincia de Neuquén en el pecho” dice la publicación de la institución.

El león del norte encara su último tramo de preparación pensando en el Federal A, ya sabe que compartirá zona con junto a Cipolletti, Huracán Las Heras, San Martín de Mendoza, el recién ascendido FADEP, Juventud Unida Universitaria de San Luis, Costa Brava, Atenas de Rio Cuarto y Deportivo Argentino de Monte Maíz.

La indumentaria también la lucirá para toda la temporada del Federal A, que se conocerá fixture y formato esta semana.