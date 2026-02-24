Durante un control de rutina en la Unidad de Detención 22 de la ciudad de Cutral Co, este lunes el personal de seguridad realizó una inspección de los elementos entregados para un interno. Al examinar un desodorante a bolilla, los agentes advirtieron una irregularidad que despertó sospechas: un envoltorio oculto en su interior.

Tras la intervención del personal especializado de la División Antinarcóticos de Cutral Co, se llevó a cabo un test orientativo que confirmó la presencia de una sustancia sólida sospechosa. El resultado arrojó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 5,8 gramos.

Con el hallazgo, se labraron las actuaciones pertinentes y se notificó a la persona involucrada sobre la imputación penal correspondiente. A pesar de la gravedad del hallazgo, el individuo quedó en libertad, supeditado a la normativa vigente, mientras se continúan las investigaciones.

Desde la fuerza destacaron "el compromiso y la atención permanente del personal policial, cuyo accionar preventivo permitió impedir el ingreso de estupefacientes al ámbito de detención, reforzando la seguridad y el cumplimiento de la ley dentro de las unidades carcelarias".