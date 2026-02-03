La espera empieza a llegar a su fin en Núñez. Franco Armani volvió a entrenarse en el campo de juego junto al resto del plantel de River y quedó oficialmente a disposición de Marcelo Gallardo, luego de superar una serie de molestias físicas que lo marginaron del arranque de la temporada.

El arquero, que se perdió gran parte de la pretemporada y los primeros tres compromisos del Torneo Apertura, dejó atrás un desgarro y una posterior lesión en el talón. Tras recibir el alta médica, este martes volvió a trabajar con normalidad junto a los demás arqueros, una noticia que fue recibida con alivio por el cuerpo técnico y el mundo millonario.

A partir de ahora, Armani será evaluado día a día por Gallardo y su equipo de trabajo. Luego de la práctica del viernes en el Más Monumental, el Muñeco deberá definir si lo incluye en la lista de concentrados para el duelo ante Tigre o si apuesta a su regreso recién frente a Argentinos Juniors, por la quinta fecha del certamen.

En caso de que el Pulpo no reaparezca todavía ante el Matador de Victoria, Santiago Beltrán continuará en el arco por cuarto partido consecutivo. La otra alternativa es que Armani integre el banco de suplentes, con la mira puesta en volver a ser titular en La Paternal.

Además, Gallardo suma otra buena noticia en el puesto: Ezequiel Centurión también recibió el alta médica tras la fractura de muñeca que lo había marginado y quedó en condiciones de ser convocado si el DT lo considera necesario.

Las novedades no se terminan ahí. Matías Viña cumplió la fecha de suspensión tras su expulsión ante Gimnasia de La Plata y volverá a estar disponible. El lateral uruguayo cuenta con serias chances de regresar al once inicial, en reemplazo del chileno Paulo Díaz.

River empieza a recuperar soldados importantes y, con el Pulpo nuevamente en escena, el arco vuelve a tener a su dueño histórico cada vez más cerca.