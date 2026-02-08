Con la posibilidad de seguir incorporando, Boca está muy cerca de que Edwuin Cetré sea refuerzo. El Xeneize aceleró a fondo, se contactó con Estudiantes de La Plata y envió una propuesta de 4 millones de dólares por el 50% del pase. Con su adquisición ocupan el cupo otorgado por la grave lesión de Rodrigo Battaglia, lugar para el que tienen el 18 de febrero como fecha límite para traer otro refuerzo.

La propuesta económica ya está en las oficinas del Pincha, quien posee el 50% del pase del jugador. En paralelo, Boca también aspira a alcanzar un acuerdo con Independiente Medellín, el dueño de la otra mitad de la ficha, para poder quedarse con el 100% del atacante de 28 años, cuyo pase a Atheltico Paranaense se cayó la semana pasada.

A la espera de la respuesta que finiquite la operación, el optimismo crece en La Ribera: la predisposición del jugador para llegar al club y la necesidad de Estudiantes de vender tras el pase fallido a Brasil generan un contexto favorable para que Cetré se ponga la azul y amarilla. Con la sensible baja de Exequiel Zeballos, más los problemas físicos que arrastran Edinson Cavani, Milton Giménez y la reciente vuelta de Miguel Merentiel tras un desgarro, la llegada del cafetero le daría a Claudio Úbeda una alternativa muy necesaria en la ofensiva.