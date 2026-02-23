Luego de que Marcelo Gallardo confirmara que dejará de ser el entrenador de River, el operativo "post Muñeco" ya está activado y la dirigencia busca nombres para reemplazarlo y Eduardo Coudet pica en punta como una de las posibilidades. El entrenador que fuera campeón con Racing es el que más consenso genera en la CD y ya hubo un contacto con su agente para intentar que salga del Alavés, con el que tiene contrato hasta junio.

Desde la dirigencia de River había una sospecha de que Gallardo podría dar un paso al costado y es por eso que la cúpula directiva se reunió para evaluar alternativas para su posible reemplazo. De esa charla Coudet surgió como la primera opción, pero deberán resolver con el DT su salida del fútbol español. Otros nombres que se barajaron son Santiago Solari, actualmente en Real Madrid como Director de Fútbol Profesional, y Pablo Aimar, aunque este último está enfocado en su rol de ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

Cómo podría darse la llegada de Coudet a River

El Chacho dirige al Alavés desde fines de 2024 y tiene contrato hasta mediados de 2026. Sin embargo, el equipo vasco atraviesa un momento complicado en La Liga, donde pelea por la permanencia. Actualmente está ubicado en el puesto 14, con 27 puntos, apenas tres por encima del Mallorca, el último equipo en zona de descenso.

Con solo 13 fechas restantes en la liga española, Coudet podría negociar una salida anticipada para allanar su llegada a River. Desde el club español no verían con malos ojos un cambio por el rendimiento flojo del equipo en la temporada, pero no hay una confirmación de que la determinación esté tomada por parte del entrenador. Pese a su vínculo con Rosario Central, el Chacho se ganó el cariño de los hinchas del Millonario en dos etapas como jugador, en las que consiguió cinco títulos.