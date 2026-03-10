Boca vuelve a ponerse en escena en uno de los duelos más tradicionales del fútbol argentino. Este miércoles, desde las 19:45, el equipo de Claudio Úbeda recibirá a San Lorenzo en La Bombonera por la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en un clásico que mezcla historia, rivalidad y puntos importantes en la pelea por la clasificación.

El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. En un estadio que promete un gran marco de público, el Xeneize buscará aprovechar el envión que le dejó su última presentación para seguir sumando en el campeonato.

Boca llega fortalecido luego de la goleada 3-0 ante Lanús como visitante, un triunfo que le permitió cortar una racha de cuatro partidos sin victorias y escalar hasta la sexta posición de la Zona A con 12 puntos. Ese resultado también trajo algo de tranquilidad en el entorno del equipo y le dio aire a su entrenador, que venía siendo cuestionado por los hinchas.

Enfrente estará un rival que históricamente le ha planteado desafíos. San Lorenzo también suma 12 unidades y aparece en la octava posición por diferencia de gol. El equipo dirigido por Damián Ayude había comenzado el torneo con buenas sensaciones, aunque en las últimas jornadas perdió regularidad y solo pudo ganar uno de sus últimos cinco compromisos.

El clásico tiene, además, un condimento particular que se sostiene en las estadísticas. A lo largo de la historia, Boca y San Lorenzo se enfrentaron en 213 partidos oficiales entre amateurismo y profesionalismo. En ese registro, el Ciclón mantiene una ventaja de seis encuentros: ganó 83, mientras que el Xeneize se impuso en 77 y empataron en 52 oportunidades.

Ese dato convierte al conjunto azulgrana en el único de los cinco grandes del fútbol argentino que mantiene saldo favorable ante Boca.

De todos modos, los antecedentes recientes marcan una leve recuperación del equipo de La Ribera. Los últimos dos enfrentamientos entre ambos, disputados en 2024, terminaron con festejo para el Xeneize: 2-1 en la Copa de la Liga y 3-2 en la Liga Profesional.

Entre los recuerdos más contundentes de esta rivalidad aparece también la histórica goleada 7-1 que Boca le propinó a San Lorenzo en el Torneo Apertura 2006 en el Nuevo Gasómetro, la victoria más abultada entre ambos. El Xeneize también consiguió un 6-0 en el Metropolitano de 1974, mientras que el Ciclón logró varios 4-0 a lo largo de su historia.

Con ese pasado cargado de capítulos intensos y un presente que vuelve a cruzarlos en la lucha por puntos importantes, Boca y San Lorenzo protagonizarán una nueva edición de un clásico que, cada vez que se juega, vuelve a ocupar un lugar central en la escena del fútbol argentino.