Damson Idris, nuevo embajador global de la Fórmula 1 en 2026

La participación de Damson Idris en la Fórmula 1 dio un nuevo giro en 2026. Tras protagonizar F1 The Movie, el actor fue anunciado como embajador global de la categoría, ampliando su conexión con el mundo del automovilismo.

La asociación tiene como objetivo crear experiencias que resuenen tanto entre el público de las pistas de carreras como entre los fanáticos del entretenimiento de todo el mundo, acercando aún más el automovilismo a la cultura pop.

El interés del actor por la F1 se intensificó durante el rodaje de la primera película oficial de la categoría, que se estrenó en cines en 2025. En el filme, actuó junto a Brad Pitt e interpretó a Joshua Pearce, un joven piloto que tiene que lidiar con la llegada de su experimentado compañero de equipo Sonny Hayes, personaje interpretado por Pitt.

La experiencia detrás de escena y el contacto directo con el entorno de las carreras despertaron en Idris una pasión duradera por este deporte. El éxito de la película también contribuyó a fortalecer este vínculo. La producción cosechó premios durante toda la temporada y alcanzó la impresionante cifra de 630 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en la película deportiva más taquillera de la historia.



"Es un gran placer dar la bienvenida a Damson Idris a la familia de la Fórmula 1. Tras su destacado papel en F1 The Movie, que hizo historia en taquilla y ayudó a acercar nuestro deporte a nuevos públicos, se une a nosotros como embajador global de la marca", declaró Stefano Domenicali, director ejecutivo de la F1. Ahora, como representante oficial, Damson Idris jugará un papel estratégico en la expansión de la presencia de la Fórmula 1 a nuevas audiencias, fortaleciendo el puente entre Hollywood y las pistas de carreras.