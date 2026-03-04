Un violento episodio se registró la mañana del martes en el barrio Altos Oeste, Las Heras, Mendoza, cuando un hombre persiguió en su camioneta a dos ladrones que le robaron una bicicleta de su vivienda.

Tras el robo, la dueña de la casa alertó al 911 y comunicó que los delincuentes huían del lugar. En respuesta, su esposo decidió tomar acciones por su cuenta y salió en su camioneta en busca de los sospechosos.

La persecución culminó en el cruce de Los Horcones y Río Diamante, donde el conductor embistió a los dos ladrones. El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento de uno de ellos, identificado como César Federico González Becerra, de 34 años.

Las fuentes judiciales informaron que González Becerra tenía antecedentes penales: en 2012 cometió un robo simple, pocos meses después un robo agravado, y en diciembre de 2023 fue registrado por un intento de robo simple. Además, el 17 de febrero de este año fue detenido por un robo agravado en grado de tentativa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que aguarda informes científicos para esclarecer si el atropello fue intencional o accidental. Mientras tanto, el conductor fue sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas, y su identidad permanece reservada hasta la imputación formal.

En el lugar, los peritos recogieron imágenes de cámaras de seguridad, realizaron pericias mecánicas y tomaron declaraciones testimoniales. También se esperan los resultados de la necropsia, análisis toxicológicos y dosajes de alcohol para determinar las circunstancias exactas del hecho.