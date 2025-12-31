El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los cruces del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, se jugarán los cuartos de final de la región Patagonia, con partidos en San Patricio del Chañar, Comodoro Rivadavia, Villa Regina y Río Grande. Todos los cotejos irán el domingo en distintos horarios.

San Patricio del Chañar, el único equipo neuquino que queda en competencia, será local de La Amistad de Cipolletti, desde las 18 con cuaterna de la Liga de General Dorrego, árbitros bahiense en su totalidad, Felipe Zonco será el árbitro principal, como asistentes estarán Oscar Hernán Perotti, Braian Ricardo Romero Coronel y como cuatro colegiado Blas Torres.

Los de LiFuNe vienen de eliminar por penales a Estudiantes Unidos de San Carlos de Bariloche, en la ciudad lacustre rionegrina, en un partido lleno de polémicas. Los rionegrinos superaron con claridad a Independiente de Neuquén, en La Chacra por 4 a 1 y dieron vuelta la serie, ya que habían caído de locales por 1 a 0.

En Villa Regina, en choque de representantes de la Liga Deportiva Confluencia, Atlético Regina -que la semana pasada se consagró campeón del Torneo Anual- recibirá a Deportivo Roca, con el colegiados de la misma liga. Será el juez del encuentro, Darío Germán Macchi, que viene de dirigir en forma lamentable y sospechosa el partido entre Estudiantes Unidos y San Patricio, tanto que anuló un gol para los rionegrinos, cobrando off side a la salida de un saque de arco, mostrando un claro desconocimiento del reglamento. Llegará acompañado a La Perla del Valle, con los jueves de línea Gastón Adriel Sandoval, Lautaro Osses y como cuarto árbitro Ezequiel Oscar Escobar.

El resto de la zona

En la isla de Tierra del Fuego, Camioneros de Río Grande será local de Boxíng Club de Río Gallegos, partido que se jugará a las 18 en el sintético del estadio municipal con el arbitraje de Federico Miranda Vega de Ushuaia.

En el el estadio conocido como La Madriguera, a partir de las 17, en el macrocentro de Comodoro Rivadavia, Jorge Newbery recibirá a Deportivo Villalonga de la localidad homónima de la provincia de Buenos Aires, afiliado a la Liga Rionegrina con asiento en Viedma, allí habrá árbitros de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe), Ulises Jerónimo como árbitro, Martín Molina y Nelson Martín Garrido como jueces de línea y Lautaro Tomás Fonseca como cuatro árbitro.