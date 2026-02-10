La neuquina Nahiara Díaz González hizo este martes su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 que se están desarrollando en Italia, en la modalidad esquí de fondo, cumplió 22 años hace unos días y y es su segunda cita olímpica ya que estuvo en Beijing 2022.

La primera presentación de Díaz González fue junto a Agustina Groetzner, en la categoría esquí de fondo, clasificación Sprint Classic. Las fondistas argentinas participaron de una prueba exigente que reunió a 87 atletas y estuvo marcada por el dominio de las potencias europeas. Ambas completaron el recorrido y sumaron experiencia internacional en un contexto de alto nivel competitivo.

La oriunda de Caviahue finalizó en el puesto 80, con un tiempo total de 4 minutos 27 segundos 1 décima, a 50 segundos 80 décimas de la mejor marca del día, registrada por la sueca Linn Svahn, quien se impuso en la clasificación con 3 minutos 36 segundos 21 segundos. La fondista nacional marcó un parcial de 2 minutos 28 segundos 3 décima en el punto intermedio de los 800 metros, en una carrera exigente desde el inicio.

Por su parte, Agustina Groetzner se ubicó en la 83ª posición, con un tiempo de 4 minutos 28 segundos 52 décimas, quedando a 52 segundos 31 décimas segundos de la líder. Su paso por el primer control fue de 2 minutos 31 segundos 2 décimas, en una prueba marcada por un ritmo alto y una fuerte presencia de las potencias europeas.

La clasificación tuvo un claro dominio de Suecia, que ocupó los tres primeros lugares con Svahn, Jonna Sundling y Johanna Hagström, mientras que también lograron avanzar representantes de Finlandia, Italia, Noruega, Alemania, Estados Unidos y Francia, entre otros países.

Las 30 mejores atletas consiguieron el pase a la siguiente fase, en una jornada que dejó tiempos muy ajustados en la zona media de la tabla y confirmó el alto nivel de la competencia internacional.

Lo que le resta a la neuquina

El jueves, 12 de febrero desde las 9 (hora argentina) se llevarán a cabo los 10 kilómetros libres femeninos con salida a intervalos. Y volverá a presentarse el viernes, 18 de febrero en dos pruebas, desde 5.45 Sprint libre por equipos femeninos y la clasificación a partir de las 7.45 Sprint libre por equipos femeninos. Final