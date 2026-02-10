El clásico porteño entre Huracán y San Lorenzo se jugó antes del pitazo inicial y dejó una mancha que terminó fuera de la cancha. Las agresiones sufridas por jugadores del Ciclón durante la previa del partido derivaron en una sanción histórica: cinco hinchas del Globo fueron identificados y no podrán ingresar a ningún estadio del fútbol argentino durante los próximos cuatro años.

La secuencia ocurrió cuando el plantel azulgrana se retiraba del campo de juego tras la entrada en calor. Sin una manga de protección que separara a los futbolistas del público, un grupo de plateístas de Huracán quedó a escasos centímetros de los jugadores visitantes. Los insultos fueron en aumento y la tensión escaló rápidamente.

Primero fue un escupitajo dirigido al arquero José Devecchi. Luego, ya camino al vestuario, uno de los agresores lanzó un golpe contra Diego Herazo que no llegó a impactar, pero terminó de encender un clima que ya era irrespirable en un clásico históricamente caliente.

Las imágenes captadas por el sistema de monitoreo del estadio Tomás A. Ducó resultaron clave. A través de las cámaras de seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad logró individualizar a los cinco involucrados, quienes recibieron la pena máxima que contempla la normativa porteña: cuatro años de derecho de admisión para todo evento deportivo.

Además, como medida preventiva, el sector de la platea desde donde se produjeron los incidentes fue clausurado de manera provisoria, a la espera de que Huracán presente un nuevo plan de seguridad ante las autoridades.

Desde la Ciudad confirmaron que los sancionados infringieron los artículos 119 y 120 del Código Contravencional, vinculados a la incitación al desorden y a conductas violentas en espectáculos deportivos. La medida les impedirá asistir a partidos en cualquier estadio del país.

“El trabajo de identificación fue realizado gracias a las imágenes de monitoreo por los oficiales del Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad”, detalló el comunicado oficial, que también confirmó que dos de los responsables fueron identificados en las horas posteriores al encuentro y recibirán la misma sanción.

El mensaje fue claro y contundente: en un fútbol que intenta recuperar público y convivencia, la violencia ya no queda impune. Y esta vez, el castigo llegó rápido.