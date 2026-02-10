El partido entre Manchester United y West Ham de este martes tendrá una atención especial que va más allá de la tabla de la Premier League. No será solo un duelo clave por la fecha 26, sino también el posible final de una de las promesas más insólitas y virales del fútbol europeo.

El protagonista es Frank Ilett, un hincha del United que en octubre de 2024 lanzó un reto que parecía inofensivo y terminó convirtiéndose en una pesadilla capilar: no cortarse el pelo hasta que su equipo lograra ganar cinco partidos consecutivos. En ese momento, nadie imaginaba que la sequía se extendería durante casi 500 días.

La profunda crisis deportiva que atraviesan los Diablos Rojos desde hace años hizo el resto. El equipo nunca estuvo cerca de encadenar cinco triunfos seguidos y, mientras los resultados no llegaban, el pelo de Ilett crecía sin control, transformándolo en una celebridad inesperada en redes sociales.

El escenario cambió en las últimas semanas. Desde la llegada de Michael Carrick como entrenador interino tras la salida de Ruben Amorim, el United encontró una racha positiva que ilusiona a los hinchas… y pone contra las cuerdas al protagonista de la historia.

La serie comenzó nada menos que con un triunfo ante el Manchester City por 2 a 0, siguió con una victoria vibrante frente al Arsenal (3-2), luego ante Fulham (3-2) y Tottenham (2-0). Cuatro éxitos consecutivos que dejaron al equipo a un solo paso del objetivo y a Ilett a centímetros de la peluquería.

Si el United logra vencer al West Ham, alcanzará los cinco triunfos seguidos que parecían imposibles y pondrá fin a una promesa que nació como chiste y terminó siendo símbolo de una era de frustraciones.

El partido comenzará a las 17:15 y, además de los hinchas pendientes del resultado, millones de fanáticos alrededor del mundo seguirán atentos un detalle muy particular: si finalmente cae la racha… y también el pelo de Frank Ilett.