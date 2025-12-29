Las denuncias dentro de la Asociación del Fútbol Argentino se siguen profundizando. Ahora, se dio a conocer que TourProdEnter LLC, empresa que maneja los fondos recaudados de forma internacional, debió 42 millones de dólares a sociedades fantasmas.

La empresa que es administrada por Erica Gillette, nació en el 2021, y en poco tiempo fue designada por AFA para manejar la recaudación internacional. Acumuló más de 260 millones de dólares en los últimos cuatro años en bancos de Estados Unidos, a raíz de publicidad, partidos amistosos y derechos de transmisión.

Según se supo, parte de ese dinero era utilizado para la financiación de las actividades oficiales, pero por otro lado, 42 millones de dólares terminaron en sociedades denominadas “Fantasmas”: Soagu Services LLC, que recibió USD10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por USD13,4 millones; Velp LLC, con USD3 millones; y Velpasalt LLC, con USD14,7 millones.

Tapia y Toviggino en el centro de la polémica

Los beneficiarios detrás de estas firmas son personas con domicilio en la ciudad rionegrina de Bariloche, cuyos perfiles resultan inusuales ya que son beneficiarios de vivienda social, empleados en pequeños comercios y personas con deudas importantes en el sistema financiero.

Además, se conoció que otros 109 millones de dólares fueron enviados a un agente de valores en Uruguay que, posteriormente, utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.

La denuncia aumenta más las sospechas contra AFA, en torno de la administración de fondos que tiene el ente madre del fútbol argentino, que lo involucra con Sur Finanzas, empresa que tiene como socio al presidente Claudio “Chiqui” Tapia, y que provocó en los últimas semanas, allanamientos, y detenidos.