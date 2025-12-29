El tandilense Bernardo Romeo dejó vacante el cargo de coordinador de selecciones nacionales juveniles de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) tras seis años de gestión, al aceptar un puesto similar en los Estados Unidos. Las autoridades argentinas no tardaron en designar a su sucesor: Enrique Cesana, quien ya formaba parte del equipo de trabajo de Romeo.



Aunque su nombre puede no resultar familiar para el hincha promedio, "Quique" Cesana venía desempeñándose como preparador físico de las divisiones juveniles junto al ex delantero de San Lorenzo de Almagro y Estudiantes de La Plata. Esta continuidad le permitirá evitar el período de adaptación y ya conoce en profundidad los planteles que tendrá bajo su responsabilidad. La designación confirma además la conformidad de la AFA con el rumbo que había tomado la gestión de Romeo.

Cesana, de 55 años, asumirá la preparación integral de los equipos juveniles y la crucial tarea de supervisar el scouting. Entre sus responsabilidades estará el control del Departamento que opera en España buscando talentos de ascendencia argentina, área que actualmente dirige Juan Manuel Tassi.



El nuevo coordinador es oriundo de Morteros, Córdoba, y había llegado a su anterior puesto en 2017 de la mano de su coprovinciano Pablo Aimar. Como futbolista, transitó por las divisiones inferiores de Newell's Old Boys de Rosario y Unión de Santa Fe.