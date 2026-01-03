Con una Nómina de 33 jugadores, River llegó a la localidad cordillerana de San Martín de los Andes cerca de la medianoche, para afrontar la parte más exigente de su pretemporada. El plantel comandado por Marcelo Gallardo recibió todo el calor de los hinchas, que se acercaron con un buen número.

Luego de una primera etapa de la Pretemporada realizada en el River Camp, ahora se viene lo más exigente para el Millonario, que estará siete días en el Chapelco Resort trabajando doble turno pensando en un exigente 2026.

Un gran marco de hechas dijeron presente en la Ruta 40, para recibir a Marcelo Gallardo como máximo ídolo, más los jugadores de jerarquía e historia como Franco Armani, Germán Pezella, Juan Fernando Quinteros, entre otros.

Jugadores y CT se presentaron y saludaron a todos los hinchas

Gallardo salió a los hinchas

Ante un fuerte operativo de seguridad desde el arribo hasta la llegada al Resort, diferentes puntos de control bien marcados, y con vallas a lo largo de la Ruta en las cercanías del establecimiento, los hinchas pusieron calor y color a una noche pintada de rojo y blanco. Si bien se exigió pirotecnia cero, se puso ver véngalas de hubo y fuegos artificiales de corto alcance.

Se destaca entre los 33 del plantel, Ezequiel Centurión quien volvió a Independiente Rivadavia de Mendoza, pero con un futuro incierto, Tomás Galván, quien llegó de su préstamo de Vélez. Anibal Moreno, y Fausto Vera las caras nuevas, y se espera novedades Matías Vilas y Tadeo Allende.

La estadía en Neuquén finalizará el 10 de enero, fecha en la que River volará a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata contra Millonarios (11 de enero) y Peñarol (17 de enero).