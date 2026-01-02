River arranca el 2026 con una vuelta cargada de simbolismo. Marcelo Barovero, uno de los grandes referentes del ciclo más glorioso de la era moderna, regresa al club para integrar el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo como entrenador de arqueros. Trapito acompañará a Alberto Tato Montes en el trabajo diario con los guardametas del plantel profesional.

El ex capitán del equipo campeón de la Copa Libertadores 2015 comenzará oficialmente su nuevo rol este viernes, cuando el plantel viaje a San Martín de los Andes para iniciar la pretemporada. Allí tendrá bajo su órbita a Franco Armani, otro de los arqueros emblemáticos de la historia reciente del club, y también a Ezequiel Centurión, quien volvió para ocupar el lugar de suplente ante la inminente salida de Jeremías Ledesma.

La llegada de Barovero no es casual. Además de su identificación con la camiseta, mantiene una relación cercana y de plena confianza con Gallardo, quien lo dirigió durante su etapa como arquero y ahora lo suma a un cuerpo técnico que se refuerza con conocimiento, experiencia y ADN River.

Con su incorporación, el staff para la temporada 2026 queda conformado de la siguiente manera: Matías Biscay y Hernán Buján como ayudantes de campo; Alberto Montes y Marcelo Barovero como entrenadores de arqueros; Pablo Dolce como preparador físico y Jorge Bombicino como kinesiólogo.

Barovero llegó a River a mediados de 2012 tras el ascenso y se adueñó rápidamente de un arco históricamente pesado. Su rendimiento lo llevó a convertirse en capitán y pieza clave de una era inolvidable. Con la camiseta del Millonario levantó seis títulos, entre ellos la Copa Sudamericana 2014, con el penal atajado a Emanuel Gigliotti que quedó grabado a fuego en la memoria riverplatense, la Recopa Sudamericana 2015, la Copa Libertadores 2015 y la Suruga Bank.

En total, disputó 166 partidos oficiales y mantuvo el arco en cero en 77 oportunidades. Hoy, Trapito vuelve a Núñez desde otro lugar, pero con el mismo objetivo de siempre: aportar para que River siga siendo protagonista