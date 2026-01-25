Incendio en restaurante frente a La Bombonera antes de Boca-Riestra

Un reconocido restaurante ubicado en la calle Brandsen sufrió un incendio y puso en alerta a La Bombonera, a horas del arranque de Boca Juniors en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional frente a Deportivo Riestra desde las 18:30. Según publicó en su sitio la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro ocurrió este domingo por la mañana frente al estadio Alberto J. Armando donde el elenco Xeneize hará de local para medirse ante el “Malevo” en su estreno en el campeonato local.

En la misma línea, el episodio ocurrió en el recinto conocido como El Genovés, situado entre las avenidas Filiberto y Práctico Póliza. Las llamas comenzaron en el sistema de extracción de la cocina y generó que empleados y clientes deban abandonar el lugar por una rápida acumulación de humo.

Personal del cuerpo de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se apersonaron en cuestión de minutos para asistir a las personas afectadas y evitar que el fuego se propague.

Según trascendió, cuatro personas recibieron asistencia médica y dos de ellas debieron ser trasladadas al Hospital Argerich para una evaluación más profunda. En tanto, una de las oficiales del cuerpo de bomberos también debió ser revisada

Por otro lado, el edifico quedó asegurado previo al comienzo de la llegada de los fanáticos para disfrutar del encuentro entre Boca y Depoertivo Riestra, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2026, a partir de las 18:30.