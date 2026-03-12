El escándalo que se desató en Gran Hermano 2026 por los dichos de Carmiña contra Mavinga generó repercusiones en todo el mundo del espectáculo. En medio de la polémica, quien decidió alzar la voz fue Emanuel Ntaka, recordado integrante de Mambrú, que reveló que él mismo sufrió situaciones muy duras de racismo mucho antes de convertirse en una figura conocida.

En diálogo con el programa SQP (América), Emanuel Ntaka se mostró profundamente indignado por lo ocurrido con Mavinga dentro de Gran Hermano 2026. El músico calificó los comentarios de Carmiña como algo “aberrante” y aseguró que escuchar ese tipo de expresiones le trajo recuerdos muy dolorosos de su propia historia.

El cantante explicó que a lo largo de su vida debió convivir con episodios de discriminación. Según relató, uno de los más impactantes ocurrió cuando todavía no formaba parte de Mambrú y trabajaba de manera anónima. Aquella experiencia lo marcó profundamente y todavía hoy la recuerda con claridad.

“Fue antes de estar en Mambrú. Estaba en la parada del colectivo y se me acercaron cinco personas”, contó Emanuel Ntaka al reconstruir la escena. El artista explicó que, sin motivo alguno, un grupo de jóvenes comenzó a hostigarlo y a insultarlo en plena calle.

El cantante reveló incluso la frase que escuchó en ese momento y que, según afirmó, también oyó muchas otras veces a lo largo de su vida. “Me dijeron ‘negro de m..., volvete a tu país’. Pero soy argentino, entonces es una situación en la que te das cuenta de la ignorancia”, expresó Emanuel Ntaka con crudeza.

Con el paso de los años, y tras alcanzar la popularidad con Mambrú, el músico percibió un cambio en la forma en que muchas personas se relacionaban con él. “La cosa cambió un poco, el trato empezó a ser distinto, pero no me olvido de mi infancia”, reflexionó Emanuel Ntaka al recordar su historia.

El artista también habló en otras oportunidades sobre su identidad y su historia familiar. Emanuel Ntaka nació en Buenos Aires, aunque su padre era oriundo de Lesoto, un país africano que despertó su curiosidad desde muy joven. Por ese motivo decidió viajar para conocer sus raíces y las tradiciones de su familia.

Sin embargo, ese viaje también le dejó una experiencia fuerte. En una entrevista con la revista Pronto, Emanuel Ntaka recordó: “La primera vez que fui, me dieron un cuchillo, trajeron una oveja y me dijeron que tenía que degollarla. Es un ritual muy de ellos y, si bien me pareció una crueldad, tuve que hacerlo delante de los hombres de la familia. Así me aceptaron”.