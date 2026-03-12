La expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano Generación Dorada provocó un fuerte revuelo dentro y fuera de la casa. La participante fue eliminada del reality de Telefe luego de realizar comentarios racistas contra su compañera Jenny Mavinga, lo que generó una ola de críticas en redes sociales y un contundente pronunciamiento del programa.

El episodio ocurrió durante la mañana del miércoles 11 de marzo, cuando Jenny Mavinga se encontraba en el patio de la casa. En ese contexto, Carmiña Masi lanzó un comentario que fue considerado discriminatorio por los televidentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando un fuerte repudio hacia la participante.

Horas más tarde, la producción de Gran Hermano Generación Dorada tomó una decisión drástica. Gran Hermano reunió a todos los participantes en el living y comunicó la expulsión inmediata de Carmiña Masi, además de emitir un duro mensaje sobre la importancia del respeto y la convivencia dentro de la casa.

La polémica escaló rápidamente y generó una enorme presión pública. Ante la magnitud del escándalo, la familia de Carmiña Masi decidió publicar un comunicado en redes sociales para expresar su postura sobre lo ocurrido con Jenny Mavinga dentro del reality.

"La verdad es que no queríamos decir nada antes de que Carmina pudiera dar sus propias palabras, porque creemos que es a ella a quien le corresponde hablar primero. Pero también sentimos la necesidad de decir algo como personas que la conocemos y la queremos", comienza el mensaje difundido por el entorno de Carmiña Masi.

En el texto, los familiares reconocieron el error cometido dentro de Gran Hermano Generación Dorada. "Sabemos que el comentario que hizo estuvo muy mal. Lo reconocemos con claridad. No lo justificamos ni lo compartimos. También sabemos que hay errores que para muchas personas pueden parecer imperdonables", señalaron sobre la frase dirigida a Jenny Mavinga.

Al mismo tiempo, la familia destacó aspectos de la personalidad de Carmiña Masi durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada. Según indicaron, la periodista "representó al Paraguay dentro de la casa de una manera extraordinaria", y la describieron como "inteligente, estratégica, frontal y auténtica".

Finalmente, el comunicado cerró con una reflexión sobre el error cometido por Carmiña Masi contra Jenny Mavinga. "Nada borra lo que pasó, pero tampoco borra todo lo demás. Las personas somos mucho más que nuestros peores momentos. Y quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte", concluye el escrito.