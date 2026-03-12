Una mujer fue detenida en la ciudad de Neuquén luego de ser identificada al volante de una camioneta Fiat Strada que tenía un pedido de secuestro vigente en el marco de una investigación por hurto de automotor. Durante el control, la policía neuquina también detectó irregularidades en la documentación presentada, compatibles con posibles papeles falsos.

El hallazgo se produjo gracias al trabajo del Centro de Monitoreo Urbano, que alertó a la policía sobre el paso del vehículo en los puentes carreteros interprovinciales.

Con esa información, efectivos de la División Motorizada (DEMOSE) y personal de bicipolicía lograron localizar la camioneta en la intersección de Félix San Martín y Tierra del Fuego, donde identificaron a la conductora y procedieron al secuestro del rodado.

La mujer fue trasladada a la Comisaría Segunda, mientras que la camioneta quedó bajo custodia judicial, a disposición de la Justicia, en el marco de la investigación.

Desde la Policía destacaron “la importancia del sistema de monitoreo y lectura automática de patentes, herramienta tecnológica que permite detectar en tiempo real vehículos con requerimientos judiciales y fortalecer las tareas de prevención y esclarecimiento del delito”.

