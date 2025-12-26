El deporte brasileño amaneció envuelto en una tristeza profunda. Isabelle Marciniak, una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica del país, falleció a los 18 años tras una dura lucha contra un linfoma de Hodgkin. Su historia, breve pero intensa, deja una huella imborrable en una disciplina que ya la imaginaba como referente del futuro.

Dueña de un talento precoz y una sensibilidad especial para el movimiento, Isabelle había sabido destacarse desde muy joven. En 2021 alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al consagrarse campeona nacional en el concurso completo individual del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica. A ese logro le sumó el oro en la prueba con pelota y una medalla de plata en cinta, resultados que la colocaron definitivamente en el radar del alto rendimiento.

Representante del estado de Paraná y del Clube Agir de Curitiba, Marciniak construyó su camino entre entrenamientos exigentes, escenarios competitivos y una vocación que la empujaba siempre a ir por más. En 2023, luego de consagrarse campeona estadual en la modalidad trío adulto, tomó la decisión más difícil: poner en pausa su carrera para enfocarse de lleno en un tratamiento oncológico.

La noticia de su fallecimiento, ocurrido el miércoles 24 de diciembre en la región metropolitana de Curitiba, generó una fuerte conmoción. La Federación Paranaense de Gimnasia confirmó el deceso y la despidió con un mensaje cargado de respeto y admiración, destacando su pasión, su entrega y el ejemplo humano que dejó dentro y fuera del tapiz.

Isabelle será velada en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, la ciudad que la vio nacer, crecer y dar sus primeros pasos en la gimnasia. Allí, donde empezó a escribir su sueño deportivo, también recibe el último adiós.

El linfoma de Hodgkin es un cáncer que afecta al sistema linfático y que, en muchos casos, puede ser tratado con éxito si se detecta a tiempo. Sin embargo, no todas las historias tienen final feliz. La de Isabelle Marciniak queda marcada por el talento, la valentía y una carrera que se interrumpió demasiado pronto, pero que seguirá viva en la memoria del deporte brasileño.